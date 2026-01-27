  • Haberler
  • Gündem
  • Erciyes Üniversitesi, THE Awards Asia 2026'da Asya'nın En İyi 8 Üniversitesi Arasında Finalde

Erciyes Üniversitesi, THE Awards Asia 2026'da Asya'nın En İyi 8 Üniversitesi Arasında Finalde

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme ve analiz kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından düzenlenen THE Awards Asia 2026 finalist listesi açıklandı.

Erciyes Üniversitesi, THE Awards Asia 2026'da Asya'nın En İyi 8 Üniversitesi Arasında Finalde

Erciyes Üniversitesi, “Yılın Teknolojik veya Dijital İnovasyonu” (Technological or Digital Innovation of the Year) kategorisinde, Asya kıtasının önde gelen üniversiteleri arasından son sekiz finalist arasına girerek önemli bir uluslararası başarıya imza attı.

Bu başarıya, Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanı Gökmen Zararsız yürütücülüğünde hayata geçirilen “Integrated Digital Transformation for Research Excellence and Strategic Data Management” (Araştırma Mükemmeliyeti ve Stratejik Veri Yönetimi için Bütünleşik Dijital Dönüşüm) başlıklı kurumsal proje ile ulaşıldı. Ödüle konu olan bu bütünleşik dijital dönüşüm modeli ile üniversitenin araştırma ekosistemini uçtan uca veri temelli yöneten, kurumsal büyük veri analitiğini araştırma yönetiminin merkezine yerleştiren, proje, yayın, fikri haklar, iş birliği ve performans göstergelerini tekil ve entegre bir dijital platformda izlenebilir hale getiren
yenilikçi bir araştırma yönetimi yaklaşımını temsil etmektedir. Bu sistem sayesinde Erciyes Üniversitesi araştırma önceliklerini kanıta dayalı biçimde belirleyebilmekte ve kurumsal karar alma süreçlerini gerçek zamanlı analitik ile desteklemektedir.

17 ülke ve bölgeden 530’un üzerinde başvurunun yapıldığı THE Awards Asia 2026 kapsamında, Erciyes Üniversitesi’nin bu seçkin listeye “Yılın Teknolojik veya Dijital İnovasyonu” kategorisinde girmesi, üniversitenin araştırma yönetimi alanındaki dijital yetkinliğinin uluslararası düzeyde tescillendiğini göstermektedir.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Araştırma yönetiminde kurumsal veri analitiğini merkeze alan bu dijital dönüşüm yaklaşımı, üniversitemizin stratejik karar alma kapasitesini güçlendirmiş ve araştırma ekosistemimizi uluslararası rekabetçi bir yapıya taşımıştır. THE Awards Asia gibi saygın bir platformda bu başarının tescillenmesi, Erciyes Üniversitesi’nin araştırma odaklı dönüşüm vizyonunun doğru yönde ilerlediğinin güçlü bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

THE Awards Asia 2026 kazananları, 22 Nisan 2026 tarihinde THE Asia Universities Summit kapsamında Hong Kong’da düzenlenecek törenle açıklanacaktır. Zirve, Asya genelinden üniversite üst yönetimlerini bir araya getirerek yükseköğretimde mükemmeliyet örneklerinin küresel ölçekte görünürlük kazanmasına olanak sağlamaktadır.

Erciyes Üniversitesi, bu önemli başarıyla birlikte araştırma yönetiminde dijital dönüşüm vizyonunu, uluslararası akademik camiada güçlü bir örnek olarak konumlandırmıştır.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

1 yılda 4 bin 600 kilogram ekmek israftan kurtarıldı
1 yılda 4 bin 600 kilogram ekmek israftan kurtarıldı
ERÜ'nün Yeni Hastane Binası Kendi Enerjisini Üretecek
ERÜ’nün Yeni Hastane Binası Kendi Enerjisini Üretecek
Evde Yaşlı Destek Hizmeti, 3 bin 135 ulu çınara el uzattı
Evde Yaşlı Destek Hizmeti, 3 bin 135 ulu çınara el uzattı
Erciyes Üniversitesi, THE Awards Asia 2026'da Asya'nın En İyi 8 Üniversitesi Arasında Finalde
Erciyes Üniversitesi, THE Awards Asia 2026’da Asya’nın En İyi 8 Üniversitesi Arasında Finalde
Elektrikli araç alacaklar dikkat Kayseri'deki şarj istasyonu sayısı belli oldu
Elektrikli araç alacaklar dikkat; Kayseri’deki şarj istasyonu sayısı belli oldu
'Sağlıklı bir diş olmadan sağlıklı bir gülüş tasarımı yapılmaz'
“Sağlıklı bir diş olmadan sağlıklı bir gülüş tasarımı yapılmaz”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!