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Erciyes Üniversitesi Türkiye'nin En İyi 14. Devlet Üniversitesi Oldu

URAP tarafından 2025 yılının en başarılı devlet üniversiteleri listesi açıklandı. Erciyes Üniversitesi listede 14'üncü sırada yer aldı.

Erciyes Üniversitesi Türkiye'nin En İyi 14. Devlet Üniversitesi Oldu

URAP tarafından 2025 yılının en başarılı devlet üniversiteleri listesi açıklandı. Kayseri’den bir üniversitenin yer aldığı ve 20 üniversitenin bulunduğu listede Erciyes Üniversitesi 14’üncü sırada yer aldı.

Üniversite sıralaması şu şekilde:

1.    Hacettepe Üniversitesi: 337,38
    
2.    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 314,69
    
3.    Ankara Üniversitesi: 306,71
    
4.    İstanbul Üniversitesi: 300,14
    
5.    Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 293,21
    
6.    Gazi Üniversitesi: 292,69
    
7.    Ege Üniversitesi: 290,48
    
8.    Erzurum Atatürk Üniversitesi: 288,39
    
9.    Dokuz Eylül Üniversitesi: 263
    
10.    Marmara Üniversitesi: 258,97
    
11.    İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa): 254,99
    
12.    Yıldız Teknik Üniversitesi: 252,2
    
13.    Elazığ Fırat Üniversitesi: 244,6
    
14.    Kayseri Erciyes Üniversitesi: 244,3
    
15.    Konya Selçuk Üniversitesi: 242,26
    
16.    Karadeniz Teknik Üniversitesi: 235,22
    
17.    Boğaziçi Üniversitesi: 234,69
    
18.    Adana Çukurova Üniversitesi: 229,15


19.    Antalya Akdeniz Üniversitesi: 225,91
    
20.    Bursa Uludağ Üniversitesi: 218,82

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