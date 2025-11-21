Erciyes Üniversitesi, Yapay Arı Koloni Çalıştayına katıldı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Yapay Arı Koloni (ABC) Algoritmasının 20. yılı dolayısıyla düzenlenen çalıştaya katıldı. Bilimin izinde ilerleyen, üreten ve geleceğe yön veren bir üniversite olma kararlılığını sürdürdüklerini ifade eden Altun, “Erciyes Üniversitemizde, Prof. Dr. Derviş Karaboğa hocamız tarafından geliştirilen ve dünya literatüründe büyük etki oluşturan Yapay Arı Koloni (ABC) Algoritmasının 20. yılı vesilesiyle düzenlenen çalıştaya katılmaktan büyük memnuniyet duydum. ABC algoritmasının ulusal ve uluslararası alanda ortaya koyduğu etki, mühendislikten sağlığa, savunmadan biyoinformatiğe kadar geniş bir yelpazede bilimsel yeniliklere ilham vermeye devam ediyor. Bu başarının mimarı tüm hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Üniversitemizin yapay zekâ, büyük veri, aşı geliştirme ve kök hücre–eksozom üretimi gibi alanlarda Türkiye’nin ötesine taşan bilimsel üretimi, bizlere güçlü bir gelecek vizyonu sunuyor. Bilimin izinde ilerleyen, üreten ve geleceğe yön veren bir üniversite olma kararlılığımızı sürdürüyoruz” ifadelerinde bulundu.