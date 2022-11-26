Erciyes Yeni Sezona Hazır

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünya standartlarında tesislere sahip, Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından idare edilen Erciyes Kayak Merkezi'nin yeni sezona hazır olduğunu söyledi.

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  • 26.11.2022 13:09
  • Güncelleme: 26.11.2022 18:16
Erciyes Yeni Sezona Hazır
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünya standartlarında tesislere sahip, Türkiye’nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından idare edilen Erciyes Kayak Merkezi’nin yeni sezona hazır olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, her sezon olduğu gibi yeni sezonda da Erciyes’in farkını ortaya koyacağını ifade etti. Kayseri’nin simgesi, Türkiye’nin incisi olan kış turizm merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi’nin yağan kar ile birlikte beyaza büründüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Erciyes’imiz beyaza büründü, pırıl pırıl, dostlarını bekliyor. Erciyes Kayak Merkezi dünya standartlarında profesyonel kayakçılar için bulunmaz bir merkezdir” dedi. Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in yeni sezona hazır olduğunu vurgulayarak; “Telesiyej, Isıtmalı, havalandırmalı konforuyla 19 mekanik tesisi, 41 kayak pisti ve 130 kilometre pist uzunluğuna sahip, toz kar diye nitelendirilen kayakçıların takdir ve tercih ettiği bir ortamdır. Yatırımcılarımız açısından gerek yatak kapasitesi gerek hizmetler bağlamında çok daha hazırlıklı boyuta ulaştı. Erciyes’imiz yeni sezona hazır” diye konuştu. Erciyes’in kayak sektörüne en büyük katkıyı sağladığını söyleyen Büyükkılıç, “Her yıl 2 milyonun üzerinde misafirini ağırlayan Erciyes Dağımız, bu sene gerek charter seferleriyle yurt dışından gerekse yurt içinden 3 milyonlara varan bir potansiyel ile Erciyes’imizde misafir bekliyor ve hedefliyoruz. Kayak sektörüne en büyük katkıyı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, yaz aylarında da Kayak Merkezi’nin yanı sıra Yüksek İrtifa Merkezi’nde de sporun ve sporcunun dostu olan bir merkez olarak hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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