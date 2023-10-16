Erciyes, yeniden gelinliğini giydi

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes’te dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Ülkenin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Dağı’nda dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yüzleri güldürdü. 2 bin 800 metreden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası zirve beyaza bürünürken. kar kalınlığı ise yer yer 30 santime kadar ulaştı. Erciyes’te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.