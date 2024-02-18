Erciyes yine full

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu pistler yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Erciyes yine full
Kayseri GündemEditör

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde hafta sonu pistler yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Erciyes Kayak Merkezi, kayak sezonunda misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Erciyes’te, hafta sonu pistler yerli ve yabancı turistlerle doldu. Binlerce kayak severin kayağın tadını çıkardığı Erciyes’te teleferik sırasında da uzun kuyruklar oluştu.

Erciyes’e gelen kayak severlerde; Erciyes’in ve Erciyes’te kayak yapmanın gayet güzel olduğunu söyleyerek, bütün kayak severleri Erciyes’e davet etti.

Erciyes yine full
Erciyes yine full
Erciyes yine full
Erciyes yine full
Erciyes yine full
İHA
Kayseri Gündem

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