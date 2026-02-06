Erciyes yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; Develi (Erciyes) Karayolu yoğun sis, kar ve tipi nedeniyle Hisarcık Taşmekan mevkiinden , Hacılar mevkiinden ve Develi mevkiinden sis ve tipi geçinceye kadar saat 08.15 itibariyle çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.