Erciyes yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Develi (Erciyes) Karayolu yoğun sis, kar ve tipi nedeniyle saat 08.15 itibariyle çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; Develi (Erciyes) Karayolu yoğun sis, kar ve tipi nedeniyle Hisarcık Taşmekan mevkiinden , Hacılar mevkiinden ve Develi mevkiinden sis ve tipi geçinceye kadar saat 08.15 itibariyle çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

Haber Merkezi

