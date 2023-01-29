Erciyes yolu kazasında 1 ağır yaralı

Kayseri Erciyes yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

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  • 29.01.2023 17:40
  • Güncelleme: 29.01.2023 17:40
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Erciyes yolu kazasında 1 ağır yaralı

Kaza, Erciyes yolu üzerinden merkeze doğru seyir halinde olan aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kazayı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada ağır yaralanan kişiye kalp masajı ile ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı. 
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

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