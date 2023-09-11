Erciyes Yolu'na Bakan Mehmet Özhaseki'nin adı verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 98 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Erciyes Kayak Merkezi'ni kapsayan ve Develi ilçesi çevre yolu caddesi kavşağına kadar devam eden bulvara Mehmet Özhaseki Bulvarı isminin verilmesi kararlaştırıldı.

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  • 11.09.2023 16:42
  • Güncelleme: 11.09.2023 16:53
Erciyes Yolu'na Bakan Mehmet Özhaseki'nin adı verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 98 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Erciyes Kayak Merkezi’ni kapsayan ve Develi ilçesi çevre yolu caddesi kavşağına kadar devam eden bulvara Mehmet Özhaseki Bulvarı isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi Grup Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin meclisteki çalışmalarında kolaylıklar diledi. Mecliste 47 asıl, 51 ek olmak üzere toplam 98 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Meclis üyeleri, Kapadokya Araştırma Merkezi tarafından 15-19 Eylül 2023 tarihleri arasında Yunanistan’ın Nea Karvali şehrinde sempozyumda sunum yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem’in yurtdışı görevlendirilmesi talebini görüşerek, oy birliği ile kabul etti. Kayseri 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kurucu ortak olarak yer alması hedefiyle katılım payı ile asıl ve yedek üye isimlerinin belirlenmesi talebini de görüşen meclis, müteşebbis heyetine İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü’nün asıl, Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı’nın yedek üye olmasına yönelik önergeyi oy birliği ile kabul etti. Mecliste şehri afete dirençli hale getirmek için yapılacak çalışmalar çerçevesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan’a yetki verilmesi talebini de görüşerek, oy birliği ile kabul etti. Meclise, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Erciyes Kayak Merkezi’ni kapsayan ve Develi ilçesi çevre yolu caddesi kavşağına kadar devam eden bulvara Mehmet Özhaseki Bulvarı isminin verilmesi önergesi geldi. Başkan Büyükkılıç, “Yıllarını vermiş bir bakanımız, gururumuz, hemşehrimiz, oylarınıza sunuyorum” dedi. Meclis üyeleri, talebi oy birliği ile kabul etti.

Ayrıca, yine Sivas Bulvarı’ndan başlayarak, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi önünden Kartal Hava Şehitliği’ne kadar devam eden bulvara, Seyyid Burhaneddin isminin verilmesi de önerildi. Büyükkılıç, “Kocasinan bölgemizde ismini taşıyan mahalle olduğu için ilgili birimin tavsiyesi var” derken, meclis bu önergeyi de oy birliği ile kabul etti. Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ve Yahyalı Elma Festivali’ne de herkesi davet etti.

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İHA

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