Erciyes yolunda hararete karşı 'Su' önlemi
Erciyes Dağı yolunda hararet yapan arabalara karşı önlem almak amacıyla Kayseri Erciyes A.Ş., yol kenarına dolu su bidonları yerleştirdi. Erciyes A.Ş., 'Aracın hararet yaptıysa durup su ekleyin' notuyla sürücüleri uyardı.
Havaların ısınmasıyla birlikte araçların hararet yapması, yaz aylarında yolda kalmaların en yaygın sebeplerinden biri haline geliyor. Kayseri Erciyes A.Ş, bu durumun önüne geçmek ve sürücüleri yolda bırakmamak için yol kenarına dolu su bidonları yerleştirdi. Erciyes A.Ş., yerleştirdiği su dolu bidonların üzerine ise şu notu bıraktı: “Aracın hararet yaptıysa durup su ekleyin. Su ihtiyacınız için yol kenarında su bidonu bulunmaktadır.”