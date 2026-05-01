Erciyes yolunda hararete karşı “Su” önlemi

Havaların ısınmasıyla birlikte araçların hararet yapması, yaz aylarında yolda kalmaların en yaygın sebeplerinden biri haline geliyor. Kayseri Erciyes A.Ş, bu durumun önüne geçmek ve sürücüleri yolda bırakmamak için yol kenarına dolu su bidonları yerleştirdi. Erciyes A.Ş., yerleştirdiği su dolu bidonların üzerine ise şu notu bıraktı: “Aracın hararet yaptıysa durup su ekleyin. Su ihtiyacınız için yol kenarında su bidonu bulunmaktadır.”