Erciyes yolunda kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi

 Kayseri Erciyes yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü yaşamını yitirdi.

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  • 30.01.2023 12:15
  • Güncelleme: 30.01.2023 12:15
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Erciyes yolunda kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi

Kaza, dün öğle saatlerinde Erciyes yolu üzerinden merkeze doğru seyir halinde olan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelmişti.
Kazayı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada ilk belirlemelere göre ağır yaralanan sürücüye kalp masajı ile ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı. 
Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

1ha

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