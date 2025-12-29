Erciyes yolunda mahsur kalan 3 vatandaş kurtarıldı

Kayseri'de trafik ekiplerince Erciyes Hacılar yolu üzerinde bir otomobilin yoldan çıkarak kara saplanması üzerine harekete geçildi. Mahsur kalan 3 vatandaş kurtarılarak kara saplanan araç traktör ile çıkarıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Erciyes Hacılar yolu üzerinde bir otomobilin yoldan çıkarak kara saplanması sonucu bölgede araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlarla ilgili olarak; ekipler bölgeye intikal etti. Mahsur kalan 3 vatandaşa ulaşıldı ve donma tehlikesine karşı bulundukları yerden güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kara saplanan araçları ise bulunduğu yerden traktör ile çıkarıldı ve vatandaşların ihtiyaçları giderildikten sonra, ilgili birimlerle koordine kurularak gidecekleri yere güvenli bir şekilde ulaşımları sağlandı.

