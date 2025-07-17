Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Türk Futboluna Yeni Bir Soluk Getiriyor

Vanspor FK ve Kahramanmaraş İstiklalspor gibi kulüpler, 1850 metre rakımlı Erciyes'in zirvesinde yer alan bu modern kamp merkezini tercih etti. Kamp merkezi, 8 futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve çeşitli teknik birimlerle donatılmış olup, sporculara hem performans hem de konfor açısından üst düzey imkânlar sunuyor.

Kulüplerden Olumlu Geri Dönüşler

Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kamp süreci hakkında yaptığı değerlendirmede, Erciyes'in kendileri için özel bir yer olduğunu belirtti. Geçen yıl burada kamp yaparak şampiyonluğa ulaştıklarını ifade eden Kutlu, Kayseri'nin bu anlamda önemli bir kamp merkezi olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş İstiklalspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş da, kamp sürecinden memnun kaldıklarını ve tesisin zemin kalitesinin yanı sıra otel imkânlarının da oldukça iyi olduğunu dile getirdi. Bektaş, bu tür yatırımların diğer illere de örnek olmasını umduğunu belirtti.

Çok Yönlü Spor Faaliyetleri

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sadece futbol değil; yüzme, basketbol, atletizm, bisiklet ve dağ sporları gibi birçok branşta da spor faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Yaz aylarında kamp merkezi olarak öne çıkan Erciyes, kışın kayak ve kar sporları ile uluslararası turizmin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bu tesis, Kayseri'nin spor alanındaki yatırımlarıyla Türk futboluna ve spor turizmine önemli katkılar sağlıyor.