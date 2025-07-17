  • Haberler
  • Gündem
  • Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Türk Futboluna Yeni Bir Soluk Getiriyor

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Türk Futboluna Yeni Bir Soluk Getiriyor

Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, üst düzey tesis altyapısı ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni sezona hazırlanan profesyonel futbol kulüpleri, bu kamp merkezinin sunduğu imkânlardan yararlanarak sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Türk Futboluna Yeni Bir Soluk Getiriyor

Vanspor FK ve Kahramanmaraş İstiklalspor gibi kulüpler, 1850 metre rakımlı Erciyes'in zirvesinde yer alan bu modern kamp merkezini tercih etti. Kamp merkezi, 8 futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve çeşitli teknik birimlerle donatılmış olup, sporculara hem performans hem de konfor açısından üst düzey imkânlar sunuyor.

Kulüplerden Olumlu Geri Dönüşler

Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kamp süreci hakkında yaptığı değerlendirmede, Erciyes'in kendileri için özel bir yer olduğunu belirtti. Geçen yıl burada kamp yaparak şampiyonluğa ulaştıklarını ifade eden Kutlu, Kayseri'nin bu anlamda önemli bir kamp merkezi olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş İstiklalspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş da, kamp sürecinden memnun kaldıklarını ve tesisin zemin kalitesinin yanı sıra otel imkânlarının da oldukça iyi olduğunu dile getirdi. Bektaş, bu tür yatırımların diğer illere de örnek olmasını umduğunu belirtti.

 Çok Yönlü Spor Faaliyetleri

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sadece futbol değil; yüzme, basketbol, atletizm, bisiklet ve dağ sporları gibi birçok branşta da spor faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Yaz aylarında kamp merkezi olarak öne çıkan Erciyes, kışın kayak ve kar sporları ile uluslararası turizmin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bu tesis, Kayseri'nin spor alanındaki yatırımlarıyla Türk futboluna ve spor turizmine önemli katkılar sağlıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Ramazan Deresi Taşkın Kontrol Projesi İçin İhale Süreci Tamamlandı
Kayseri'de Ramazan Deresi Taşkın Kontrol Projesi İçin İhale Süreci Tamamlandı
ChatGPT ile kazanılan Emsal dava: Moleküler ehliyet mücadelesi
ChatGPT ile kazanılan Emsal dava: Moleküler ehliyet mücadelesi
Besime Özderici son yolculuğuna uğurlandı
Besime Özderici son yolculuğuna uğurlandı
Pazar tezgahlarının en ucuz ürünü salatalık oldu
Pazar tezgahlarının en ucuz ürünü salatalık oldu
Araç sürerken bunu yapana af yok: 583 sürücüye ceza
Araç sürerken bunu yapana af yok: 583 sürücüye ceza
Başkan Çolakbayrakdar, Kaymakam Ermiş'e 'Dost Eli' projesini tanıttı
Başkan Çolakbayrakdar, Kaymakam Ermiş’e 'Dost Eli' projesini tanıttı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!