Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezona hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezona hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayarak hazır hale geldi. 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını taşıyan Kayseri’de, Erciyes’in yaklaşık bin 850 metre rakımındaki atmosferinde hizmet veren kamp merkezi; futbol, yüzme ve salon sporları başta olmak üzere birçok  sporcuya antrenman ve kamp imkanı sunuyor. Merkez bünyesinde bulunan 8 uluslararası standartlardaki futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ile teknik ve destek birimleri, sporcuların performans süreçlerini verimli şekilde geçirmelerine olanak sağlıyor.

Haber Merkezi

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