Erciyes Yüksek İrtifa Kampı'na Sporculardan Takdir

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futboldan basketbola, yüzmeden atletizm ve bisiklet gibi sporları içine alan geniş bir çerçevede spor merkezi olarak profesyonel kulüp ve sporcuları ağırlamaya devam ediyor.

Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri’nin dünya standartlarında hizmet veren ve spor camiasından takdir toplayan spor tesisi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, profesyonel futbol ve yüzme takımlarının yanı sıra basketbol kulüplerinin de tercihi oluyor.

Bu çerçevede yeni sezon hazırlıklarına yönelik kamp için Erciyes’i tercih eden Adana Nova Basketbol Spor Kulübü kampını doğa ile iç içe, verimli ve keyifli bir şekilde sürdürüyor.

Hazırlık kampı ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne dair açıklamalarda bulunan Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Çetin, takımın kaynaşması ve yeni sezona hazırlanılması amacıyla kamp planladıklarını belirterek, “Kayseri bu konuda bildiğimiz bir yerdi. Geçmiş dönemlerde futbol takımlarımızla da buraya gelmiştik. Birçok futbol takımı geldi, onları biliyorum. Hem Türk futboluna hem Türk basketboluna daha doğrusu spor camiasına böyle bir yer kazandırdığı için teşekkür ediyorum belediye başkanımıza” dedi.

“Türk Futbolu İçin Çok Büyük Bir İmkân”

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin Türk futbolu için çok büyük bir imkân olduğuna dikkat çeken Çetin, “Burası Türk futbolu için çok büyük bir imkân. Emin olun diğer taraflardan daha da iyi. Çoğu kulüpler de buraları tercih ediyor. Kayseri bu konuda çok iyi ve tercih edilecek yerlerden birisi de burası bence. Biz buraya 8-9 günlük bir kamp programı düzenlemiştik. Oyuncularımızdan ve buradan memnun kaldığımız için bir 9 gün daha uzattık. Burada biz memnun kalıyorsak soran herkese de memnuniyetle bahsedeceğiz” ifadelerini kullandı.

Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Baş Antrenörü Ender Ünlü de kampta altıncı günü tamamladıklarını dile getirerek, “Kamp gayet güzel gidiyor. Hem konaklama imkânları hem tesisler çok üst seviyede. Hepsi iç içe olduğu için birbirlerine geçişler çok kolay oluyor. 20 kişilik bir kadroyla burada bulunuyoruz. Kamp süremizi de bir hafta uzattık. Çünkü hoşumuza gitti ve çok verimli geçiyor. Bütün oyuncularımızın performansı yapılan ölçümler neticesinde çok üst seviyelere geldi. Böyle bir tesisi bu şehre kazandırdıkları için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Sporcuların böyle bir tesisin olmasına inanamadığını ifade eden Ünlü, “Ben Kayserili olduğum için yakinen biliyordum daha önce de gelip incelemiştim. İnceleyince de şunu demiştim; ilerde bir takımda görev alırsam kesinlikle buraya getireceğimi düşünüyordum. Bunu kulüp yöneticimiz ve başkana anlattığımızda onlar da hâkimdiler buraya. Çünkü Türkiye’deki değişik bölgelerdeki irtifa merkezlerini görmüşlerdi ama burasının çok modern ve güzel bir tesis olduğunu onlar da biliyorlardı. Oyuncularımız, özellikle Amerikalı oyuncularımız böyle bir tesis gördüklerinde, Kayseri’de böyle bir tesisin olduğunu söylediğimizde ilk başta inanmamışlardı fakat gelip gördüklerinde onlar da inanamadılar. Avrupa standartlarında bir tesis olduğunu onlar da dile getirdiler” ifadelerinde bulundu.

“Her Şeyi Dört Dörtlük, Herkese Tavsiye Ediyorum”

Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Baş Antrenörü Ünlü, tesiste antrenmanlar için her türlü imkânın sunulmuş durumda olduğunu ve personelin ilgisi ile kendilerini evlerinde gibi hissettirdiklerini söyledi. Ünlü, “Konaklama olsun, antrenman kısımları olsun, krosu, fitnesi, havuzu her şeyi dört dörtlük. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Kampta bir haftanın çok güzel geçtiğini söyleyen Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Sporcusu Camille Hobby ise “Birbirimizle kaynaşmamız açısından da spor tesisi açısından da burası çok güzeldi. Tesisimiz çok güzel, otelimiz çok güzel. Burada kendimizi geliştirebiliyoruz, birlikte çok güzel zaman geçiriyoruz. O yüzden şuan mutluyuz. Bu yüksek irtifada olmamızın çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ciğerlerimizin açılmasına da yardımcı oluyor açıkçası, bizim için çok güzel oluyor” diye konuştu.

Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Takım Kaptanı Betül Ulutaş da antrenmanların yoğun ve güzel geçtiğini belirterek, “Hem kondisyon açısından hem de saha içi çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Kaldığımız yer ve tesis olarak çok güzel bir yerdeyiz. Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Kamp için bir sporcu için çok güzel bir yer” dedi.