Erciyes Zirvesi-1'den İklim, Su ve Gıda Güvenliğinde Ortak Eylem Çağrısı

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler koordinasyonunda, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede, iklim değişikliği, su güvenliği, gıda arzı ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları çok boyutlu olarak ele alındı. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, FAO, Dünya Gıda Programı (WFP), üniversiteler, araştırma kuruluşları ve kamu kurumlarından uzmanların katıldığı organizasyon, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımına katkı sundu.

Zirvede öne çıkan ortak mesaj, iklim değişikliğinin artık yalnızca çevresel bir sorun olarak değil, ekonomik kalkınma, toplumsal istikrar, gıda arzı ve ulusal güvenliği doğrudan etkileyen stratejik bir konu olarak değerlendirilmesi gerektiği oldu. Katılımcılar, artan küresel risklere karşı dirençli üretim sistemlerinin kurulması, su kaynaklarının etkin yönetimi, yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarının hızlandırılması ve sürdürülebilir kalkınma politikalarının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kapanış konuşmasında değerlendirmelerde bulunan Hulusi Akar, iklim değişikliği, su yönetimi ve gıda güvenliği konularının toplumun tamamını ilgilendirdiğini belirterek, bu alanlarda bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Akar, tasarruf kültürü, israfın önlenmesi ve kaynaklara saygı anlayışının korunmasının önemine vurgu yaptı.

UZMANLAR 4 PANELDE BULUŞTU

Türkiye’nin iklim, su ve gıda gündemine yön veren isimleri bir araya getiren zirvede, alanında uzman ulusal ve uluslararası katılımcılar görüşlerini dört ayrı panelde paylaştı. İklim değişikliğinin jeopolitik etkilerinden gıda güvenliğine, su yönetiminden sürdürülebilir kalkınma politikalarına kadar birçok konu farklı perspektiflerden değerlendirildi.

“İklim Değişikliği ve Jeopolitik” panelinde iklim değişikliğinin tarımsal üretim ve su kaynakları üzerindeki etkileri ele alınırken, “Gıda Güvenliği” panelinde gıdanın ekonomik, sosyal ve stratejik boyutları masaya yatırıldı. “İklim Aşırılıkları ve Su Yönetimi” panelinde su güvenliğinde mevcut ve potansiyel riskler ile çözüm önerileri tartışıldı. Ayşe Böhürler’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma” panelinde ise sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim politikaları ve çevresel yönetişim konuları değerlendirildi.

Zirve sonunda, akademi, kamu, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerinin katkılarıyla şekillenen görüş ve öneriler kamuoyuyla paylaşılırken, küresel sorunlara karşı ortak çözüm arayışlarının güçlendirilmesi ve yeni iş birliği imkanlarının geliştirilmesi yönünde ortak irade ortaya konuldu.

(RHA)