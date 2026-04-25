Erciyes38 FK ile Mazıdağı Fosfat Spor maçının biletleri satışa sunuldu

Erciyes38 FK’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: “Takımımızın, Nesine 3. Lig play-off ilk turu rövanşında 27 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de Mazıdağı Fosfatspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden satışa sunuldu.

Biletinizi Passo'nun web sitesinden ve mobil uygulamasından PDF bilet olarak veya maç günü stadyum gişesinden kağıt bilet olarak satın alabilirsiniz. Maç biletinizi görüntülemek ve maça giriş yapmak için passo mobil uygulamaya veya www.passo.com.tr web sitesine üye girişi yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan üyelik ismine tıklanır. Açılan profilim sayfasından biletlerim, ardından da etkinlik biletlerim sekmesi seçilir. Giriş yapmak istediğiniz maç seçilir ve PDF bilet indir butonu tıklanır. Ekranınıza gelen PDF bileti turnikeye okutularak maça giriş yapabilirsiniz.”

Diğer yandan maç bilet fiyatlarının 20 TL olacağı bildirildi.

