Erciyes38 FK maçını izleyen Vali Çiçek: Mutluluk yaşıyoruz

3'üncü Lig ekibi Erciyes38 FK’nın evinde karşılaştığı Niğde Belediyespor’u 3-2’lik skorla yenip, play-off oynama hakkı kazandı. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Vali Gökmen Çiçek, “Dünya Spor Başkenti olmak için dün başvurumuz olumlu sonuçlanmıştı. Bugün ise başka bir mutluluk yaşıyoruz. Erciyes38 FK kısa bir süre önce 3’üncü lig çıkıp ve bu kadar kısa sürede play-off oynamaya hak kazandığı için mutluyum. Şehrimizin asıl lokomotifi Kayserispor’un çok büyük bir maçı var. Baki vekilimizin ‘Kayserispor’un düşmesine izin vermeyeceğiz, mücadele edeceğiz’ mottosuyla beraber oynanacak maçtan galibiyetle dönmelerini bekliyoruz. İnşallah süper ligdeki takımımız düşmeyecek. Erciyes38 FK ise 2’nci Lig’e çıkarak bizi gururlandıracak” diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise, “Erciyes38 FK’yı tebrik ediyorum. İnşallah şampiyon olacağız. Zaten inandığımız için buradayız. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Erciyes38 FK Başkanı Ahmet Dirgenali de, “Buraya gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu sezon ligi tamamladık ve plaf-offa katılmaya hak kazandık. İnşallah bu sene şampiyon olup üst lige çıkacağız. Kayseri bunu hakkediyor. Bizde Erciyes38 FK’yı ayakta tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

