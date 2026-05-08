Erciyes38 FK-Malatya Yeşilyurtspor: 3-4

3'üncü Lig play-off rövanş maçında Erciyes38 FK sahasında karşılaştığı Malatya Yeşilyurtspor'a 4-3 mağlup olarak elendi.

Erciyes38 FK-Malatya Yeşilyurtspor: 3-4

STAD: RHG Enertürk Enerji Stadı
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Selim Şenöz
ERCİYES38 FK: Kadem, Güney, Ethem, Hüseyin, Ahmet, Serdar, Muhammed, Mehmet, Utku, Utkan, Artun.
MALATYA YEŞİLYURTSPOR: İsmail, Yasin, Eren, İslam, Furkan, Ümitcan, Güney, Massis, Ömer, Tayyib, Ahmet.
GOLLER: Dk. 26 Ethem, Dk. 56 Utku, Dk. 65 Serdar (Erciyes38 FK), Dk. 15 Ömer, Dk. 10 ve 15 Tayyib, Dk 90+3 Mehmet (Malatya Yeşilyurtspor)

Erciyes38 FK ile Malatya Yeşilyurtspor 3’üncü Lig’de play-off rövanş maçında karşı karşıya geldi. Malatya’da oynanan ilk maç 0-0 eşitlikle sona ermişti. Rövanş maçının 90 dakikası 3-3 eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçta Malatya Yeşilyurtspor 90+3’te Mehmet ile golü buldu. Mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Malatya Yeşilyurtspor maçı 4-3 kazanarak finale yükseldi. 
(RHA)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Türkiye'nin En İyi Kaykaycıları Belli Oldu
Kayseri’de Türkiye’nin En İyi Kaykaycıları Belli Oldu
Başkan Palancıoğlu, '2020'den beri 1 kuruş kredi çekmedik'
Başkan Palancıoğlu, “2020’den beri 1 kuruş kredi çekmedik”
Sokak ortasında eşini bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Sokak ortasında eşini bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Vali Çiçek, 'Dünya var oldukça camilerden ezanlar okunacak, bayrak en yükseklerde dalgalanacak'
Vali Çiçek, “Dünya var oldukça camilerden ezanlar okunacak, bayrak en yükseklerde dalgalanacak”
Kayseri Köşk Mahallesi'nde kene vakası
Kayseri Köşk Mahallesi'nde kene vakası
Milletvekili Cıngı: 'Başıboş köpek konusu doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir'
Milletvekili Cıngı: “Başıboş köpek konusu doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!