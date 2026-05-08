Erciyes38 FK-Malatya Yeşilyurtspor: 3-4
3'üncü Lig play-off rövanş maçında Erciyes38 FK sahasında karşılaştığı Malatya Yeşilyurtspor'a 4-3 mağlup olarak elendi.
STAD: RHG Enertürk Enerji Stadı
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Selim Şenöz
ERCİYES38 FK: Kadem, Güney, Ethem, Hüseyin, Ahmet, Serdar, Muhammed, Mehmet, Utku, Utkan, Artun.
MALATYA YEŞİLYURTSPOR: İsmail, Yasin, Eren, İslam, Furkan, Ümitcan, Güney, Massis, Ömer, Tayyib, Ahmet.
GOLLER: Dk. 26 Ethem, Dk. 56 Utku, Dk. 65 Serdar (Erciyes38 FK), Dk. 15 Ömer, Dk. 10 ve 15 Tayyib, Dk 90+3 Mehmet (Malatya Yeşilyurtspor)
Erciyes38 FK ile Malatya Yeşilyurtspor 3’üncü Lig’de play-off rövanş maçında karşı karşıya geldi. Malatya’da oynanan ilk maç 0-0 eşitlikle sona ermişti. Rövanş maçının 90 dakikası 3-3 eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçta Malatya Yeşilyurtspor 90+3’te Mehmet ile golü buldu. Mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Malatya Yeşilyurtspor maçı 4-3 kazanarak finale yükseldi.
(RHA)