Erciyes38 FK'nın play-off'taki rakibi Malatya Yeşilyurtspor oldu
3'üncü Lig play-off maçında dün Mazıdağı Fosfat Spor'u eleyen Erciyes38 FK, yarı finalde Malatya Yeşilyurtspor ile eşleşti.
Nesine 3. Lig 2. Grup play-off 1. tur karşılaşmaları sonunda rakiplerini eleyen Erciyes38 FK ve Malatya Yeşilyurtspor yarı finalde kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşma 4 Mayıs Pazartesi günü Malatya’da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 8 Mayıs Cuma günü Kayseri’de sahnelenecek. Bu turu geçen takım, finalde Küçükçekmece Sinopspor- Çorluspor 1947 eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.