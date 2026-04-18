Erciyes38 FK, play-off bileti aldı
3. Lig ekibi Erciyes38 FK, evinde karşılaştığı Niğde Belediyespor'u 3-2 yenerek, play-off biletini aldı.
3’üncü ligin son haftasında Erciyes38 FK, evinde Niğde Belediyespor’u ağırladı. Ev sahibi takım maça Kadem, Ahmet, Utku, Muhammed, Utkan, Güney, Mehmet, Hüseyin, Çağrı, Serdar ve Artun 11’i ile çıktı. Konuk ekibi Niğde Belediyespor ise, Mehmet, Muhammed, Hüseyin, İbrahim, Ömer, Barış, Faysal, Samet, Caner, Samet Erdem ve Efe Kaan Kayanöz 11’i ile oynadı.
Karşılaşmayı Erciyes38 FK 3-2 kazandı. Erciyes 38 FK'ya galibiyeti getiren golleri Çağrı Yağız Yasak, Hüseyin Ekici ve Artun Akçakın attı. Böylece mavi siyahlar normal sezonu 49 puanla tamamlayarak, play-off’a kaldı.
