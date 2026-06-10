Erciyesevler’deki Aile sağlık Merkezinin sonuna yaklaşıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi’nde hayırsever desteğiyle yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.



Erciyesevler Mahallesi’nde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Aile Sağlığı Merkezi’nin kısa süre içerisinde tamamlanacağını dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşerilerim, hayırlı günler diliyorum. Erciyesevler Mahallemizdeyiz. Burada ihtiyaç duyulan Aile Sağlığı Merkezimizin planlama süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik. Allah nasip ederse birkaç ay içerisinde inşaatı tamamlayarak, bu bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Aile Sağlığı Merkezimizi bölge sakinlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bu ve benzeri alanlarda Kocasinan’ımızın ihtiyaç duyduğu diğer kamu hizmet birimlerini de ilgili kurumlarla dayanışma içerisinde hayata geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın gayreti içerisindeyiz.” İfadelerini yer verdi.Aile Sağlığı Merkezimizin hemen yanında, sağlık hizmetlerinin tamamlayıcı unsuru olan eczanelerin inşaatı da devam ediyor. Onları da en kısa sürede tamamlayarak açılışını gerçekleştireceğiz. Böylece vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay bir şekilde erişebilecek. Şimdiden bölgemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Yakut Mahallesi’nde yürütülen benzer bir projede de sona yaklaşıldığını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “Yakut Mahallemizde de benzer bir çalışmada artık sona gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde ihale sürecini tamamlayarak oraya da yeni bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırmış olacağız” diye konuştu.