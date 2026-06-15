Erciyesevler Mahallesi'ne Yeni Kütüphane Geliyor

Kocasinan Belediyesi, Erciyesevler Mahallesi'nde yapımı süren modern Sinan Kütüphanesi ile bölgeye yeni bir eğitim ve sosyal yaşam merkezi kazandırıyor. Çalışmaların yaz aylarının sonuna doğru tamamlanması planlanıyor.

Erciyesevler Mahallesi'ne Yeni Kütüphane Geliyor

Yeni kütüphane yalnızca kitap okuma ve araştırma imkânı sunmakla kalmayacak; ders çalışma, etkinliklere katılma, sosyalleşme ve verimli vakit geçirme açısından da mahalle sakinlerine hizmet edecek. Kadın, erkek, çocuk ve yetişkin herkesin faydalanabileceği çağdaş bir yaşam alanı olarak tasarlanan kütüphane, bilgiye erişimi kolaylaştıracak ve sosyal hayatı güçlendirecek.

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında benzer yatırımları artırarak sürdürmeyi hedefliyor. Eğitim, kültür ve sosyal yaşamı destekleyen bu projelerle, geleceğin güçlü nesillerine katkı sağlanması amaçlanıyor. 

Haber Merkezi

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