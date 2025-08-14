Erciyesspor eski başkanı Ziya Eren, Kayserispor'a sponsor oluyor
Kayseri'yi bir dönem Avrupa arenasında ve Süper Lig'de temsil eden ancak daha sonra kapanan Kayseri Erciyesspor'da uzun yıllar başkanlık yapan iş insanı Ziya Eren, Kayserispor'a sponsor oluyor.
Şehri Kayserispor ile birlikte profesyonel liglerde temsil eden Erciyesspor’da uzun yıllar başkanlık yapan Ziya Eren, görevi bıraktıktan sonra İngiltere’de takım satın almıştı. Erciyesspor ise 3’üncü Lig’e kadar düştükten sonra kapandı. Uzun süredir sessizliğini koruyan Kayserili iş insanı Ziya Eren 2025 – 2026 sezonu öncesi Kayserispor’a sponsor olacak. Sponsporluk anlaşması için yarın basın toplantısı düzenlenecek.