Erciyesspor38 FK, yeni sezon kampına Bolu'da başlayacak
3'üncü Lig ekibi Erciyes38 FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapacak.
3’üncü Lig ekibi Erciyesspor38 FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında yaz kampı programını belirledi. Mavi-siyahlı ekip, 20 Temmuz Pazartesi günü Bolu’da toplanarak yeni sezon çalışmalarına start verecek. Aynı gün ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Kayseri temsilcisi, kamp programının ilk iki etabını Bolu’da tamamlayacak. Teknik heyet gözetiminde gerçekleştirilecek çalışmalarda futbolcuların fiziksel ve taktiksel hazırlıklarına ağırlık verilecek. Üç etaptan oluşan kamp programının son bölümü ise Kayseri’de yapılacak. Takım, sezon öncesi hazırlıklarını kentte sürdürecek.
Öte yandan, kamp sürecinde oynanacak hazırlık maçlarının programının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
(RHA)