Erdal Altun: '19 Mayıs, İnançla Başlayan Bir Direnişin Millet İradesine Dönüştüğü Tarihtir'

19 Mayıs, Hürriyet Arzusunun Ortak Sorumluluğa Dönüştüğü Eşik Noktasıdır

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının yalnızca bir çıkış hamlesi olmadığını, aynı zamanda milletin kendi mukadderatına sahip çıktığı büyük bir uyanışı başlattığını belirten Erdal Altun, şunları kaydetti:

“19 Mayıs, topyekûn bir milletin, inancı ve kararlılığıyla karanlığa karşı ışık aradığı gündür. Bu adım yalnızca bir şahsın değil, ortak vicdanın ve milli birliğin harekete geçmesidir. Bugün bu ruh, adalet arayışımızda, ekonomik bağımsızlık mücadelemizde ve gençliğe duyduğumuz sorumlulukta karşılık bulmalıdır.”

Gençliğe Verilecek En Büyük Destek, Onlara Adil Bir Zemin Hazırlamaktır

Altun, gençlerin yalnızca yılda bir kez hatırlanacak bir toplumsal grup değil; Türkiye'nin istikbali olduğunu, bu nedenle samimi ve yapısal çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti:

“Gençlerimiz ne eğitimde ne istihdamda gerçek karşılık bulamamakta, liyakat yerine kayırmacılıkla karşılaşmakta, kendi ülkelerinde gelecek kurma inancını kaybetmektedir. Bu tabloyu değiştirmek elimizdedir. Saadet Partisi olarak bizler, her bir gencimizin hakkını alabileceği, emeğinin karşılığını bulabileceği, fikrini özgürce ifade edebileceği bir Türkiye için çalışıyoruz.”

Kayseri’nin Gençleri, Ülkenin Ahlaki ve Ekonomik Dirilişinde Başat Rol Üstlenecektir

Erdal Altun, Kayseri’nin çalışkan, üretken ve değerlerine bağlı genç nüfusunun yalnızca yerel kalkınmanın değil, ulusal vicdanın da taşıyıcısı olduğunu belirterek açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Kayseri gençliği; ticaretin, üretimin ve ahlakın iç içe geçtiği bir kültürün mirasçısıdır. Bu gençliğin potansiyeli, yalnızca ekonomik başarıda değil; adil bir sistemin kurulmasında da en güçlü kaynaktır. Onlara alan açmak, yalnızca bir vefa borcu değil, aynı zamanda geleceğe duyulan inancın gereğidir.”

19 Mayıs, Hatırlanacak Bir Gün Değil, Yaşanacak Bir İlkedir

Altun, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“19 Mayıs’ı anmak, yalnızca geçmişe hürmet değil; bugüne ve yarına karşı sorumluluk üstlenmektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm istiklal kahramanlarını rahmetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Bu milletin yarını, ahlakla yoğrulmuş, adaletle yükselmiş, vicdanla yön bulmuş genç ellerde yükselecektir.”