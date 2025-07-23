Erdal Altun'dan 24 Temmuz Gazeteciler Günü Mesajı: 'Kalemini Hakikatten Ayırmayan Her Gazeteci, Milletin Vicdanıdır'

“Basın, Gücünü Hakikatten Almalıdır”

Açıklamasında, özellikle zor şartlarda görev yapan basın emekçilerine dikkat çeken Altun, “Gerçeklerin üstünü örten değil, karanlığı aydınlatan bir gazetecilik anlayışı, sağlıklı bir toplumun temelidir. Kamu gücünün veya herhangi bir siyasi yapının etkisi altında kalmadan, sadece milletin menfaatini gözeten bir gazetecilik anlayışıyla ilerlemek zorundayız” ifadelerine yer verdi.

“Basın Özgürlüğü, Demokrasinin Teminatıdır”

Altun açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Sansür, oto-sansür, işsizlik baskısı ya da adli tehditler ile karşı karşıya kalan gazetecilerin çoğaldığı bir ülkede basın özgürlüğünden söz edilemez. Bu nedenle gazetecilerin daha güvenli, daha özgür koşullarda görev yapabilmesi için her türlü yasal ve yapısal iyileştirme ivedilikle hayata geçirilmelidir.”

“Gazeteciler Gününü Kutluyor, Hakikat Yolculuklarında Başarılar Diliyorum”

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, mesajının sonunda görevini hakkıyla yerine getiren tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlayarak şu sözlerle açıklamasını tamamladı:

“Topluma ayna tutan, tarihi belgeleyen, halk adına sorgulayan tüm basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Doğruluk, tarafsızlık ve adalet ilkeleriyle görev yapan tüm gazetecilerin bu özel gününü gönülden kutluyorum.”