Erdal Altun: 'Emekliye Lütuf Değil, İnsan Onuruna Yakışır Bir Hayat Sunulmalı'

“İkramiye Kâğıt Üstünde Artıyor, Emekli Pazarda Eziliyor”

Altun, 2018’de 1.000 TL olan emekli ikramiyesinin bu yıl 4.000 TL’ye çıkarılmasına rağmen, kurban bağış bedelinin aynı dönemde 850 TL’den 13.500 TL’ye yükseldiğini vurguladı:

“Yüzde 300 artan ikramiyenin karşısında yüzde 1500 artan kurban fiyatları var. Bu tabloda emekliye zam değil, zaruret düşüyor. İktidar gerçek alım gücünün ne kadar düştüğünü perdelemeye çalışıyor, ama pazarda, kasapta, eczanede kimse bu perdeyi görmüyor.”

“Kayseri’de Emekli Ayakta Durmak İçin Değil, Ayakta Kalmak İçin Mücadele Ediyor”

Altun, Kayseri’de emekli nüfusunun önemli bir oran teşkil ettiğini ve yaşanan geçim krizinin derin toplumsal etkiler doğurduğunu belirtti:

“Emekli vatandaşlarımız 30 yıl çalışmış ama bugün enflasyona karşı savunmasız. Bayram ikramiyesiyle torununa harçlık veremeyen, pazardan eli boş dönen insanlarımız var. Emekli olmak, onurlu bir yaşamın başlangıcı olmalıydı; şimdiyse bir hayatta kalma çabasına dönüştü.”

“Tarım ve Sanayi Şehri Kayseri’de Üretici De Emekli De Aynı Krizde”

Erdal Altun, sadece emeklilerin değil; üretici kesimin de aynı ekonomik cendere içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Mazot, yem, gübre ve elektrik maliyetleri üreticinin belini bükmüş durumda. Kayseri’nin üretken nüfusu artık ya üretimi durduruyor ya da zararına çalışıyor. Bu gidişat, topyekûn bir yoksullaşmadır. Bu, siyasi tercihlerin sonucudur.”

Altun, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz Saadet Partisi olarak; toplumun alın terini, emeğini ve ahlaki değerlerini savunmayı sürdüreceğiz. İktidarın lütuf gibi sunduğu rakamlarla değil, hakkaniyetli sosyal politikalarla emeklilerimize, üreticimize ve esnafımıza gerçek bayramları geri getireceğiz.”