Erdemli Vadisi'nde mangal yakmak yasaklandı
Kayseri'nin doğal güzellikleriyle ünlü doğa yürüyüşleri yapmak isteyenlerin hem de piknik severlerin ilgisini çeken Erdemli Vadisi'nde, bölgedeki orman yangınları riskini azaltmak amacıyla mangal yakmak yasaklandı. Yetkililer, yasağın yalnızca mangal yapmayı değil, ateşle yapılacak diğer aktiviteleri de kapsadığını belirtti.