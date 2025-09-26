Erdemli Vadisi'nde mangal yakmak yasaklandı

Kayseri'nin doğal güzellikleriyle ünlü Erdemli Vadisi'nde, bölgedeki orman yangınları riskini azaltmak amacıyla mangal yakmak yasaklandı.

Kayseri'nin doğal güzellikleriyle ünlü doğa yürüyüşleri yapmak isteyenlerin hem de piknik severlerin ilgisini çeken  Erdemli Vadisi'nde, bölgedeki orman yangınları riskini azaltmak amacıyla mangal yakmak yasaklandı. Yetkililer, yasağın yalnızca mangal yapmayı değil, ateşle yapılacak diğer aktiviteleri de kapsadığını belirtti.

