Erdemli Vadisi'ni 1 Ay Arayla İkinci Kez Sel Vurdu
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli Vadisi'nde etkili olan sağanak yağış, bir ay arayla ikinci kez sele neden oldu. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası oluşan sel suları, vadide hasara yol açtı.
Yeşilhisar ilçesindeki Erdemli Vadi çevresinde meydana gelen yoğun yağışın ardından taşkın oluştu. Sel suları, Erdemli Vadisi'nde bulunan tarihi taş köprüde kısmi hasara neden olurken, vadideki yaya yolunun da tıkandığı öğrenildi. Bölgede oluşan zararın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel ile Belediye Başkanı Halit Taşyapan, selin etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Öte yandan, Erdemli Vadisi'nde geçtiğimiz ay yaşanan selin ardından yapılan bazı düzenleme ve onarım çalışmalarının da yeniden zarar gördüğü gözlendi. Bölgede temizlik ve hasar giderme çalışmalarının başlatılması bekleniyor.
(RHA)