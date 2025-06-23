Erdoğan'ın 10 depo açıklamasına Genç'ten yanıt: 'Depo doluyor ama mutfak boş'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposuna ayda 10 kez doldurabiliyor” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın konuşmasını değerlendiren CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Bu hesap, ancak tüm maaş benzine harcandığında mümkün olabilir. Ancak o durumda sofraya ekmek, eve doğalgaz, çocuğa defter kalmaz” dedi.

“ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU DERHÂL TOPLANMALI”

Gerçek hayatın hesabının pompa da değil mutfakta yapıldığına dikkat çeken Milletvekili Genç, “Cumhurbaşkanı’nın ‘asgari ücretli deposunu 10 kez doldurabiliyor’ sözleri, matematiksel olarak belki mümkündür. Ama bu hesabın tutması için vatandaşın maaşının tamamını akaryakıta harcaması gerekir. Gerçek hayatta böyle bir durum yok. Çünkü o vatandaş o depo dolmadan önce kirayı, faturayı, çocuk bezini, okul kırtasiyesini, mutfağın giderini düşünmek zorunda. Depo doluyor olabilir ama milletin dolabı boş, tenceresi boş, umudu boş. 2021’de bir depo parasına 6 kilo kıyma alınabiliyordu. Bugün bin 600 liraya dolan bir depo için kasaba gittiğinizde 2 kilo kıymayı bile zor alırsınız. O yıllarda büyükşehirde ortalama kira bin 500 TL idi. Bugün 10 bin liraya ev bulunamıyor. Depo dolabilir, ama vatandaşın cüzdanı eksiliyor, huzuru eksiliyor. Sofradan kısarak depo doldurmak, başarı değil çaresizliktir. Bu ülkede artık bir depo benzine ulaşmak bir marifet değil, bir lüks. Cumhurbaşkanı 10 kez dolum yapılabiliyor diyor, biz de soruyoruz: Peki 10 kez mutfak alışverişi yapılabiliyor mu? 10 kez çocuklarına et yedirebiliyor mu? Gerçek hayatın hesabı pompada değil, mutfakta yapılır. Depo hesabıyla yapılan siyasetin, mutfağı boşalan milyonların derdine derman olmadığı artık görülmelidir. Asgari ücretin bugünkü hali, halkın yaşadığı ekonomik gerçeklikle örtüşmüyor. Geçim sıkıntısı derinleşirken, yurttaş günlük hayatını sürdürebilmek için her geçen gün daha fazla fedakârlık yapmak zorunda kalıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu derhâl toplanmalı, temmuz ayında emekçilerin insanca yaşayabileceği bir ücret artışı kamuoyuna ilan edilmelidir” ifadelerini kullandı.

‘35 LİTRELİK DEPO 5 YILDA YÜZDE 482 ZAMLANDI’

CHP’li Aşkın Genç’in hesaplamasına göre, deposu 35 litre olan bir aracı doldurmanın maliyeti 2021 yılında 275 TL iken, bu tutar 2025 yılında 1.601 TL’ye kadar çıktı. Buna göre beş yılda benzinin litre fiyatı yüzde 482 oranında zamlandı.

Genç’in hesaplamasına göre yıllara göre benzinin fiyat artışı aşağıdaki gibidir.

Yıl 35 Litre Depo Dolum Maliyeti (TL) Bir Önceki Yıla Göre Artış (%)

2021 275 TL -

2022 702 TL %155

2023 976 TL %39

2024 1.476 TL %51

2025 1.601 TL %8,5

(Not: Fiyatlar yıllık ortalama benzin verilerine göre hesaplanmıştır. Hesaplamada 35 litrelik araç deposu baz alınmıştır.)