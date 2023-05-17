Erdoğan'ın oylarının en çok düştüğü Erdoğan'ın Kalesi olan il

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 seçimlerinin ilk turunda yüzde 52,59 oy alarak ilk turda cumhurbaşkanı seçilmişti. 2023’te ise ilk turda oy oranı yüzde 49,5 oldu. Bu da oy oranının yüzde 3,09 puan düştüğünü gösteriyor. Anadolu Ajansı’nın resmi olmayan verilerine göre 81 ilin 73’ünde Erdoğan’ın oy oranı 2018 seçimlerine göre düştü. Buna üç büyük şehir de dahil.

Buna göre en yüksek düşüş yüzde 6,98 puan ile Kayseri’de oldu. 2018’de bu şehirde oyların yüzde 70,31’ini alan Erdoğan’ın oy oranı 14 Mayıs’ta yüzde 63,33’e geriledi.

Karabük’te Erdoğan’ın oyları yüzde 6,04 puan geriledi.

Erdoğan’ın 24 Haziran-14 Mayıs seçimleri arasında oy oranının en çok arttığı il ise Hakkari oldu. Erdoğan 2018’de bu şehirde yüzde 22,79’unu alırken 2023’te bu oran yüzde 26,64’e yükseldi. Artış ise 3,85 puan oldu.

Diğer şehirlerdeki artış 1 puanın altında kaldı. Bu iller şöyle: Edirne, Muş, Kırklareli, Şırnak, Malatya, Van ve Aydın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oylarının en çok düştüğü iller: