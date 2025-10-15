Erdoğan: 'Kayseri Yeşilhisar gibi güzel yeri nerede bulacaksın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’nde ilk derecelerde kaymakamlık stajını tamamlayarak Kayseri Yeşilhisar ilçesini çeken Fatih Adıgüzel’e: “Çok da şanslı. Kayseri Yeşilhisar gibi güzel yeri nerede bulacaksın” ifadelerini kullandı. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da Adıgüzel’i tebrik ederek: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ilçemiz adına güzel dilekleri için teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca ilk derecelerde kaymakamlık stajını tamamlayarak Cumhurbaşkanımızın elinden kura ile ilçemizi çeken Fatih Adıgüzel kaymakamıza yeni görevi hayırlı olsun diliyorum” şeklinde konuştu.