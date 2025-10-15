  • Haberler
  • Gündem
  • Erdoğan: 'Kayseri Yeşilhisar gibi güzel yeri nerede bulacaksın'

Erdoğan: 'Kayseri Yeşilhisar gibi güzel yeri nerede bulacaksın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk derecelerde kaymakamlık stajını tamamlayarak Kayseri Yeşilhisar ilçesini çeken Fatih Adıgüzel'e 'Çok da şanslı. Kayseri Yeşilhisar gibi güzel yeri nerede bulacaksın' dedi.

Erdoğan: 'Kayseri Yeşilhisar gibi güzel yeri nerede bulacaksın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’nde ilk derecelerde kaymakamlık stajını tamamlayarak Kayseri Yeşilhisar ilçesini çeken Fatih Adıgüzel’e: “Çok da şanslı. Kayseri Yeşilhisar gibi güzel yeri nerede bulacaksın” ifadelerini kullandı. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da Adıgüzel’i tebrik ederek: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ilçemiz adına güzel dilekleri için teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca ilk derecelerde kaymakamlık stajını tamamlayarak Cumhurbaşkanımızın elinden kura ile ilçemizi çeken Fatih Adıgüzel kaymakamıza yeni görevi hayırlı olsun diliyorum” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

15 bin öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı
15 bin öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı
Doğu Ekspresi sefer tarihleri belli oldu
Doğu Ekspresi sefer tarihleri belli oldu
40 yeni araç ve 3 kilometrelik Albayrak Caddesi açılışa hazır
40 yeni araç ve 3 kilometrelik Albayrak Caddesi açılışa hazır
İki araç arasında sıkışan çocuğun hayatını kaybettiği kazanın sanığına 9 yıl 4 ay hapis
İki araç arasında sıkışan çocuğun hayatını kaybettiği kazanın sanığına 9 yıl 4 ay hapis
İncesu'da 2 meclis üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı AK Parti'ye katıldı
İncesu’da 2 meclis üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı AK Parti’ye katıldı
SP Başkanı Arıkan 'İsrafla, yandaşla, faizle delinen bütçe, vergiyle ve cezayla doldurulmaya çalışılıyor'
SP Başkanı Arıkan; “İsrafla, yandaşla, faizle delinen bütçe, vergiyle ve cezayla doldurulmaya çalışılıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!