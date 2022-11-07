Erdoğan ve Keita'ya sürpriz doğum günü kutlaması

DG Sivasspor'un tecrübeli oyuncuları Erdoğan Yeşilyurt ve Kader Keita'nın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

PAYLAŞ
  • 07.11.2022 13:42
  • Güncelleme: 07.11.2022 13:42
Erdoğan ve Keita'ya sürpriz doğum günü kutlaması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor’un tecrübeli oyuncuları Erdoğan Yeşilyurt ve Kader Keita’nın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul’da bulunan Sivasspor’da başarılı futbolcular Erdoğan Yeşilyurt ve Kader Keita için öğle yemeğinin ardından sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenlendi.

İki futbolcu, kendileri için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Argıncık'ta parsel ve ada bazlı kentsel dönüşüm başlayacak

Argıncık’ta parsel ve ada bazlı kentsel dönüşüm başlayacak

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, kaza yapan teşkilat mensuplarını ziyaret etti

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, kaza yapan teşkilat mensuplarını ziyaret etti

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Sedat Kılınç Kocasinan Meclis Üyeliğinden İstifa Etti

Sedat Kılınç Kocasinan Meclis Üyeliğinden İstifa Etti

Kaymakam Gülen ve Başkan Altun, Köprübaşı Mahallesi'nde

Kaymakam Gülen ve Başkan Altun, Köprübaşı Mahallesi'nde

Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok

Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok

Çok Okunanlar
1
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

2
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

3
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

4
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

5
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

6
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çolakbayrakdar: 'Türkiye'ye örnek olan belediyeyiz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Türkiye'ye örnek olan belediyeyiz'

Hacılar Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını Yaptı

Hacılar Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını Yaptı

DAHA FAZLA
Uyuşturucu madde iç çamaşırından çıktı

Uyuşturucu madde iç çamaşırından çıktı

Başkan Büyükkılıç Mimarsinan Mahallesi'nde

Başkan Büyükkılıç Mimarsinan Mahallesi'nde

KESOB'da Ekim ayında 582 sicil kaydı yapıldı

KESOB'da Ekim ayında 582 sicil kaydı yapıldı

Aladağlar'a kar yağdı

Aladağlar'a kar yağdı

Talas'a Aile Sağlığı merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kurulacak

Talas’a Aile Sağlığı merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kurulacak