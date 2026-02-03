  • Haberler
Erenköy Mahallesi sakinleri, drift atan gençlerden şikayetçi

Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşanan sıkıntıyı dile getiren CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Özgür Özer, 'Erenköy Mahallesi'nden geceleri rahatsızlık veren gençlerle ilgili şikayetler almaktayız. Bununla ilgili de daha önce birkaç şikayet almıştık, belediyemize iletmiştik ancak belediye imkanları yeterli olmuyor. Önümüzdeki günlerde Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey ile de bu konuyu görüşüp oraya özel bir uygulama yapılmasını rica edeceğiz' dedi.

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Özgür Özer, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi’nde son zamanlarda artan drift, yüksek sesle müzik ve çevreye rahatsızlık veren hızda araç kullanımı hakkında mahalle sakinlerinin şikayetlerinin arttığını dile getirdi. CHP’li Özer, Vali Gökmen Çiçek ile görüşüp emniyet güçleri tarafından gerekli uygulamaların yapılması için talepte bulunacağını açıkladı.

CHP’li Özer; “Belediye Meclis Üyesi olarak son zamanlarda Erenköy Mahallesi’nden geceleri rahatsızlık veren gençlerle ilgili şikayetler almaktayız. Bununla ilgili de daha önce birkaç şikayet almıştık, belediyemize iletmiştik ancak belediye imkanları yeterli olmuyor. Önümüzdeki günlerde Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey ile de bu konuyu görüşüp oraya özel bir uygulama yapılmasını rica edeceğiz. Çünkü geceleri çok hızlı araba ve motosiklet sürmeden bahsediyorlar; bağırma, çağırma, küfürleşme, alkol durumları ve kavga durumları var. Bunların bazıları sizin de ekranlarınıza yansıyor. Bu konuda Erenköy Mahallesi’ndeki vatandaşların da yanında olacağız. Sayın Valimiz ve emniyet güçleriyle inşallah kısa zamanda görüşüp bu sorunun da çözülmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir adım atacağız” ifadelerini kullandı.

