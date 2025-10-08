Erhan Çelik, 'İsrailli katılımcı ve ziyaretçilerin fuara girişlerini yasakladım'

OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde 8-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 4’üncü ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarda konuşan Nobel Şirketler Grubu Başkanı Erhan Çelik ”Her yıl üst üste koymaya devam ediyor. Bu yıl 4.'sü. ve her yıl bir tık üzerinde, hatta birkaç tık. Görüyorsunuz standları, katılımcılarımızın verdiği emekleri. Buna mukabil de ziyaretçiler tabii ki kaliteli bir fuara gelmiş oluyor. Bir sonraki yıl için daha kolaylıkla gelmek için onlara bir vesile oluyor. Fakat bu yıl benim için, şirketim adına çok özel anlam taşıyan bir fuar bu; İsrail’in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırısını başlattığı ilk gün tüm fuarlarımda İsrailli katılımcı ve ziyaretçilerin fuara girişlerini yasakladım. O gün bugündür de hiçbir şekilde bu pasaport sahibi insanlar ziyaret edemedi. Bugün ise artık geldiğimiz noktada hollerimizin isimlerine kadar görmüşsünüzdür: Gazze Holü, Filistin Holü. Şanlı Türk bayrağımızın yanında Filistin bayrağı, ki dünyanın 70 ayrı ülkesinden gelen yabancı ziyaretçiler Türkiye'nin bir bütün olarak Filistin'in yanında olduğunu, sadece devlet, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarıyla değil, iş dünyasıyla da yanında ve her türlü destekçisi olduğunu görsünler istedim” diye konuştu.