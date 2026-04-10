Erkek kuaföründe bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kayseri'de erkek kuaföründe çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Dülger Sokak üzerinde bulunan bir erkek kuaföründe meydana geldi. Kuaförde bulunan M.B. (18) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.B. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.