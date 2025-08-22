Erkeklerde meme kanseri görülebilir mi?

Meme kanseri denilince akla genellikle kadınlar gelse de, uzmanlar erkeklerin de bu hastalıktan etkilenebileceğini belirtiyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Ender Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Erkekler de meme kanseri olabilir sonuçta meme dokusu az da olsa var. Nadir de olsa görünebilir. Vücudumuzda her dokuda, organda kanser gelişebilir. Kadın ve erkekte farklı organlar olabilir ancak bu organlarda farklı tür kanserler gelişebilir. Erkeklerde prostat olduğu için prostat kanseri gelişebiliyor. Kadında rahim olduğu için rahim kanseri kadında gelişiyor. Ancak diğer kanserler her iki cinsiyette bulunan organlar ve dokulardan gelişebilir” ifadelerini kullandı.