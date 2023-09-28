Erkeklerde sık görülüyor, yaşlılık o hastalıkta riski arttırıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) 4. Uluslararası Kanser Günleri Kongresi başladı. Kongre Başkanı Prof. Dr. Esat Korgalı, yaptığı konuşmada erkeklerde görülen en sık kanser türünün prostat kanseri olduğunu söyledi.

Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KANAM) öncülüğünde düzenlenen kongreye Rektör Vekili Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Genel Sekreter Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Sivas İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, KANAM Müdürü Prof. Dr. Zekiye Özkan Hasbek, Kongre Başkanı Prof. Dr. Esat Korgalı, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Gazi Sonkur, dekanlar, müdürler, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açış konuşmalarına geçildi.

"Tüm bilimlerin kanserle ilgilenmesi ve ortak organizasyonlar yapması gerekmektedir"

Açış konuşmasını yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Ataseven, geçmiş süreçte çok büyük emekler verilerek paneller yapıldığını, çalışma grupları şeklinde toplantılar düzenlendiğini ve makaleler yayımlandığına değinerek, "Çalışmalara sadece akademisyenlerimiz değil öğrencilerimiz de katkı sağladı. Uluslararası Kanser Günlerindeki hedefimiz, tüm disiplinlerin bir araya gelerek etkileşim sağlamaları ve bunun sonucunda ülkemize ve insanlığa bir takım katkılar sunmamızdır. Tüm bilimlerin kanserle ilgilenmesi ve ortak organizasyonlar yapması gerekmektedir. KANAM ekibine, yurt dışından ve yurt içinden gelen tüm katılımcılara teşekkür eder, kongrenin başarılı bir şekilde geçmesini dilerim” dedi.

Sonrasında söz alan KANAM Müdürü Prof. Dr. Hasbek, bu yılki kongrenin temel konusunun prostat kanseri olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık üç gün sürecek kongremizde çoğu il dışından gelen çok kıymetli bilim insanlarımız bu konudaki en son gelişmeler hakkında bizlerle bilgi paylaşacak. Üniversitemiz Hastanesi onkolojik açıdan oldukça iyi düzeyde olup şehrimizin yanı sıra çevre illere de hizmet vermektedir. Ayrıca bizler Nükleer Tıp Ana Bilim Dalında, Türkiye’de çoğu üniversite hastanesinde uygulanamayan prostat kanseri tedavisindeki en iyi yöntemlerden biri olan hedefe yönelik radyonüklid tedavi verebildiğimizi ifade ediyorum. 2020 yılı Mart ayında “Her Yönüyle Kanser” adlı kitabımız yayımlanmıştır. Bunun yanı sıra “Kanser Tedavileri Yan Etki Yönetimi” başlıklı kitabımız tamamlanmıştır. İlk kongremizi planladığımız günden itibaren hem organizasyonlarımızda hem de altyapı projelerinde desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız’a, çalışmalarımızda yol gösteren Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hilmi Ataseven’e ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Oldukça sık görülen bu kanser türünün en önemli risk faktörü yaşlanmaktır"

Son olarak konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Korgalı, erkeklerde en sık görülen kanser türünün prostat kanseri olduğunu ifade ederek, " Oldukça sık görülen bu kanser türünün en önemli risk faktörü yaşlanmaktır. Kongre sürecinde; prostat kanserinin taraması, risk faktörleri, tanı yöntemleri, risk grupları ve bu gruplara uygulanabilecek tedavi ile tedavi sonrası yöntemleri, alanında uzman hocalarımızla değerlendireceğiz. Bizler de hocalarımızın bilgi ve tecrübelerinden yararlanma fırsatı bulacağız” ifadelerini kullandı.

Kongre’nin, 30 Eylül tarihine kadar devam edeceği belirtildi.