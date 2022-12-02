Erken filizlenen buğday tohumları kışı bahara çevirdi

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, erken filizlenen buğday tohumlarının gelecek sezon rekolte ve kalitenin yüksek olacağının habercisi olduğunu söyledi.

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  • 02.12.2022 09:36
  • Güncelleme: 02.12.2022 09:36
Erken filizlenen buğday tohumları kışı bahara çevirdi
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Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, erken filizlenen buğday tohumlarının gelecek sezon rekolte ve kalitenin yüksek olacağının habercisi olduğunu söyledi.

Sivas’ta ekim ayında toprakla buluşturulan buğday tohumları üzerlerine kar düşmeden filizlendi. Yeşeren buğday tarlaları kış mevsiminde ilkbaharı aratmayan görüntüler oluşturdu. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, geçtiğimiz yıl Sivas’ta buğday üretiminde rekor yaşandığını hatırlatarak, önümüzdeki sezonda yüksek rekolte ve kalite beklediklerini söyledi. Çetindağ, “Dünyadaki gıda sıkıntılarından dolayı buğdayın ne kadar değerli olduğunu ülkemiz görmüş oldu. Bu anlamda Sivas 2022 yılını dolu dolu geçirdi. Buğday verimimiz en yüksek seviyeye çıktı. Hasattan sonra devletimiz buğdaya dünya piyasaları üzerinde fiyat vererek çiftçilerimize mükemmel para kazandırdı. Ben bundan dolayı başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sivas’ta ekim ayında 2023 yılına hazırlık yapılarak tohumlarımız ekildi. Üzerine çok güzel bir yağmur yağışı oldu ve buğdaylarımız yeşerdi. Şu anki görünümüyle önümüzdeki sezona kadar böyle giderse yine büyük bir rekolteye ve kaliteye koşacağız. Sivas’ta buğday konusunda hem hasat sonrası hem de ekim sonrasında hiçbir sıkıntımız olmadı. Yağışların bolluğundan kaynaklı süreç güzel devam ediyor. Bundan dolayı çok memnunuz. 2023 yılında ülkemizi dışarıya muhtaç etmemek için gece gündüz çalışıyoruz. Böyle devam ederse önümüzdeki yıl geçtiğimiz sezondan daha büyük bir rekolte olacağını şimdiden söylemiş olayım” dedi.

Bu yıl ürün ambarlara sığmadı

Sivas’ta bu sezon 800 bin tonluk buğday üretimiyle tarihi bir rekor kırmıştı. Elde edilen ürün silo ve ambarlara sağmayınca toprağa gömülmüştü. Çetindağ, tek tanenin bile hasar görmeden korunduğunu belirtip, “Sivas’ta Cumhuriyet tarihinin en büyük rekoltesine ulaşmamızın ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çitçilerimizden buğdayını aldı. Bunun yanında birçok çiftçimiz yüklü miktarlarda paralar kazandı. Alınan buğdaylar silolara sığmadığı için toprak altına depolandı. Bahar aylarına kadar bu toprak altındaki buğdaylar un fabrikalarına, makarna fabrikalarına devredilecek. Bu da sanayi ve iş adamlarımıza, tüketicilerimize büyük katkısı olmaya devam edecek. Şunu belirteyim bizim bir tane buğdayımız hasar görmeden tüketicilerimizin sofralarına ulaşması için canla başla çalışacağız” şeklinde konuştu.

İHA

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