Erken menopoz kadın sağlığını tehdit ediyor

Kadınlarda genellikle 45-55 yaş aralığında görülen menopoz, bazı durumlarda çok daha erken yaşlarda başlayabiliyor. Uzmanlar, 40 yaşından önce gerçekleşen menopozun “erken menopoz” olarak tanımlandığını belirterek bu durumun hem fizyolojik hem de psikolojik etkilerine dikkat çekiyor. Erken menopozun sebepleri arasında genetik faktörler, bağışıklık sistemi hastalıkları, bazı cerrahi operasyonlar, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler öne çıkıyor. Yoğun stres, sigara kullanımı ve sağlıksız yaşam tarzı da riski artırabiliyor.

Belirtileri şunlar:

Adet düzensizlikleri
Ateş basmaları ve gece terlemeleri
Uyku bozuklukları
Ruh hali değişiklikleri
Cinsel istekte azalma

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, erken menopozun sadece doğurganlığı etkilemediğini, aynı zamanda kemik erimesi, kalp-damar hastalıkları ve depresyon riskini de artırabileceğini vurguluyor. Bu nedenle düzenli doktor kontrolünün büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor.

