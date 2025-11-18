Diş Hekimi Fatih Ballı, 17–23 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ağız ve diş sağlığının önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hekim Ballı: “Ağız ve diş sağlığı çoğu zaman ağrı başlayana kadar önemsenmiyor. Oysa ki diş eti hastalıkları, çürükler ve enfeksiyonlar; kalp-damar hastalıklarından sindirim problemlerine kadar birçok rahatsızlığın tetikleyicisi olabilir. Erken teşhis hem tedavi süresini hem maliyeti ciddi şekilde azaltır. Birçok problem başlangıç aşamasındayken çok daha kolay çözülebilir. Düzenli fırçalama, diş ipi kullanımı ve yıllık kontroller; sağlıklı bir ağız yapısının temelidir. Bu hafta, alışkanlıklarımızı gözden geçirmek için güzel bir hatırlatma niteliğinde” ifadelerini kullandı.