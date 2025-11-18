  • Haberler
  • Sağlık
  • 'Erken teşhis hem tedavi süresini hem maliyeti ciddi şekilde azaltır'

'Erken teşhis hem tedavi süresini hem maliyeti ciddi şekilde azaltır'

Diş Hekimi Fatih Ballı, 17–23 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ağız ve diş sağlığının önemi ile ilgili açıklamalarda bulunarak: 'Erken teşhis hem tedavi süresini hem maliyeti ciddi şekilde azaltır' dedi.

'Erken teşhis hem tedavi süresini hem maliyeti ciddi şekilde azaltır'

Diş Hekimi Fatih Ballı, 17–23 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ağız ve diş sağlığının önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hekim Ballı: “Ağız ve diş sağlığı çoğu zaman ağrı başlayana kadar önemsenmiyor. Oysa ki diş eti hastalıkları, çürükler ve enfeksiyonlar; kalp-damar hastalıklarından sindirim problemlerine kadar birçok rahatsızlığın tetikleyicisi olabilir. Erken teşhis hem tedavi süresini hem maliyeti ciddi şekilde azaltır. Birçok problem başlangıç aşamasındayken çok daha kolay çözülebilir. Düzenli fırçalama, diş ipi kullanımı ve yıllık kontroller; sağlıklı bir ağız yapısının temelidir. Bu hafta, alışkanlıklarımızı gözden geçirmek için güzel bir hatırlatma niteliğinde” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. Ödemesi başladı
Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. Ödemesi başladı
Melikgazi'de 1. Uluslararası Şiir Şöleni yapılacak
Melikgazi'de 1. Uluslararası Şiir Şöleni yapılacak
Kayseri'de kayıtlı 10 araçtan biri motosiklet
Kayseri’de kayıtlı 10 araçtan biri motosiklet
Valiliğin iki projesi bir araya geldi
Valiliğin iki projesi bir araya geldi
2 bin 386 düzensiz göçmen yakalandı
2 bin 386 düzensiz göçmen yakalandı
Kayseri Bilim Merkezi'nde Ara Tatilde Bilim Şöleni
Kayseri Bilim Merkezi'nde Ara Tatilde Bilim Şöleni
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!