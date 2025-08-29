Erken yaşta yapılan makyaj cildi yaşlandırıyor

Sosyal medyanın hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle birlikte, gençler ve çocuklar trendlere uyabilmek için erken yaşta makyaj yapma alışkanlığı ediniyorlar. Bu durum hem erken yaşlanma belirtilerine neden oluyor hem de gençlerin makyaj yapmadıkları zaman kendilerini çirkin ve yetersiz hissetmelerine yol açarak psikolojik rahatsızlıklara sebep olabiliyor.

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Pınar Taşdemir son zamanlarda trendler yüzünden artan makyaj alışkanlığı cilt bariyerini bozduğunu söyleyerek, “Son zamanlarda kozmetik kullanımının artması ve sosyal medyadaki makyaj trendlerinin insanları özendirmesi, bence büyük bir tehlike oluşturuyor. Çünkü ergenlerin ciltleri daha hassas, geçirgen ve bariyeri daha zayıf. Bu nedenle makyaj ürünlerinin içeriğindeki fitalatlar, parabenler gibi kimyasallar hormonal dengeyi bozabiliyor. Erken ergenliğe girme, göğüs büyümesi ve hassasiyet gibi birçok hormonal bozukluğa neden olabilir. Bu durum basit gibi görünse de, bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Dolayısıyla, çocukların cilt bariyerini bozmadan, onların cildine uygun ve daha sağlıklı ürünler kullanmalarını teşvik edebiliriz.” şeklinde konuştu.

‘ÇOCUKLARDA MAKYAJSIZ GÜZEL OLAMAYACAĞI DÜŞÜNCESİ VAR’

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Pınar Taşdemir, "Özellikle çok küçük yaştaki çocukların, annelerine özenerek ya da sosyal medyanın etkisiyle makyaj yapmaları ve annelerin de buna kıyamayıp izin vermesi, bence daha büyük bir sorun. Bu durum hem psikolojik olarak onlara zarar veriyor, hem de sanki erken büyümeleri gerekiyormuş gibi bir his yaratıyor. Makyajsız güzel olamayacağı düşüncesi gibi görünmeyen zararlar da ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle çocuklarımızın sağlığına dikkat ederek, geçici renklendiriciler veya dudak balmları gibi ürünleri kullanmalarına izin verebiliriz, ancak diğer ürünler konusunda çok daha dikkatli olmalıyız. Erken yaşta makyaj kullanmanın bir başka olumsuz etkisi de şudur: Cildimiz geceleri kendini yeniler. Ancak erken yaşta makyaj yapmaya başlandığında cilt bariyeri bozulur. Bu da erken yaşlanmaya, ince kırışıklıklara ve lekelere yol açabilir. Kanserojen etkisi olan ürünlerin uzun süre kullanılmasıyla cilt daha erken yaşlanır ve çok daha sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu konuda da dikkatli olmak gerekir. Eğer makyaj malzemesi kullanılacaksa, dermo-kozmetik olarak adlandırılan, birçok testten geçmiş, kanserojen etkisi veya ağır metal içermeyen ürünleri tercih etmelerini öneriyoruz. Piyasada çok fazla ucuz ürün bulunması ve bunların yeterince denetlenmemesi nedeniyle, bilindik ve güvenilir markaların özellikle dermo-kozmetik ürünleri olmasına dikkat edilmelidir” cümlelerini kullanarak erken yaşta makyaj yapmanın zararlarından bahsetti.