Erkilet Bülbül Pınarı Kurban Kesim Yeri Bayrama Hazır

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Bülbül Pınarı mevkisinde 130 bin metrekare alana kurulan kurban kesim ve satış alanlarında hazırlıklarını tamamladı. 200 adet büyükbaş hayvan satış alanı, 84 adet küçükbaş hayvan satış alanı, 3 bin araçlık otopark, 3 adet büyükbaş kesim ünitesi, 2 adet küçükbaş kesim ünitesi, dinlenme ve bekleme alanları ile yaklaşık 400 personelle hizmet verecek olan Kocasinan Belediyesi, Erkilet Bülbül Pınarı mevkisinde ve diğer kesim yerlerinde kontrollü giriş ve çıkış noktaları oluşturdu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İnşallah her sene olduğu gibi bu sene de sorunsuz bir şekilde kurban ibadetini yerine getirmiş olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak bu şekilde hizmet veren Kayseri’de tek belediyeyiz. Türkiye’de ise sayılı belediyelerden biriyiz. Profesyonel bir şekilde hemşehrilerimizin daha huzurlu ve daha hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yapabilmeleri içindir. Bunun için Kocasinan Belediyesi olarak 7 gün 24 saat olan hizmetimiz, Kurban Bayramı öncesi devam ediyor ve bayramda da devam edecek” ifadelerini kullandı.