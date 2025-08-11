Erkilet Bulvarı ile Osman Kavuncu Bulvarı'na bağlanıyor

Erkilet Bulvarı'nı Ziya Gökalp ve Yenidoğan Mahalleleri'nden geçerek Osman Kavuncu Bulvarı'na bağlayacak olan bağlantı yolu, şehrin ana arterleri üzerindeki yoğunluğu azaltacak ve sürücülere alternatif bir güzergah sunacak. Proje tamamlandığında, bölgedeki ulaşım ağının güçlenmesi bekleniyor.

Çalışmalar Hızla İlerliyor

Fen İşleri ekipleri, yeni güzergahın inşaatını gece gündüz sürdürüyor. Yapılan çalışmalar, şehrin ulaşım altyapısını modernize ederek, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Geleceğe Yönelik Yatırım

Bu yeni bağlantının tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin değerinin artması ve cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Erkilet Bulvarı ile Osman Kavuncu Bulvarı arasındaki bu bağlantı, Kayseri’nin ulaşımını daha konforlu ve erişilebilir hale getirecek.

Yeni güzergahın tamamlanmasıyla birlikte, Kayseri’nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve şehir trafiğinin rahatlatılması amaçlanıyor. Bu proje, şehrin gelişimine önemli katkılar sağlayacak.