Erkilet Bulvarı'nda Asfalt Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri'de Erkilet Bulvarı'nda sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları hızla ilerliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje, Kocasinan ilçesindeki 112 Acil Çağrı Merkezi kavşağı ile Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği kavşağı arasındaki 3 bin 300 metrelik kesimde gidiş-geliş olmak üzere toplam 6 bin 600 metre uzunluğunda asfalt yenilemesini kapsıyor.

Proje Detayları

Proje kapsamında 21 bin ton sıcak asfalt serimi yapılırken, toplam yatırım tutarı 35 milyon 700 bin TL olarak belirlendi. Yeni asfalt tabakası ile bulvarın daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlaması hedefleniyor.