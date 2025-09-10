Erkilet Bulvarı'nda Can Pazarı: Bir Hayat Söndü, Üç Kişi Yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi, Erkilet Bulvarı'nda yaşanan feci trafik kazası bir aileyi yasa boğdu, üç kişiyi ise hastane yoluna düşürdü.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Memiş O. idaresindeki 38 ZL 372 plakalı Honda marka otomobil ile F.D. yönetimindeki 38 ABF 311 plakalı Tata marka kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak trafiği durdurdu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, Honda sürücüsü Memiş O.’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan üç kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından hayatını kaybeden Memiş O.’nun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerle netlik kazanacak