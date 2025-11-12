Erkilet Bulvarı'nda kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 yaralı

Kaza saat 03.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. T.İ.’nin kullandığı kamyon ile Ş.E.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile otomobil sürücüsü ambulans ile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan A.E. ise itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ile Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.