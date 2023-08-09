Erkilet Bulvarı'nda kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Kayseri'de Erkilet Bulvarı üzerinde kamyonu otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- 09.08.2023 12:31
- Güncelleme: 09.08.2023 12:31
Kaza, sabah saatlerinde Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada seyir halinde olan kamyon, yolcu için durakta duran özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi kamyonun içerisinde sıkıştı. Sıkışan kişi vatandaşların ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.