Erkilet Bulvarı'nda kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada seyir halinde olan kamyon, yolcu için durakta duran özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi kamyonun içerisinde sıkıştı. Sıkışan kişi vatandaşların ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.