Erkilet Bulvarı’nı Çevre Yolu’na bağlayacak yeni yolda çalışmalar sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı’nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden Çevre Yolu’na bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Şu an itibarıyla yaklaşık 90 milyon TL’lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı’nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden Çevre Yolu’na bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından incelemelerle ilgili paylaşım yapan Başkan Büyükkılıç, “Alternatif ulaşım güzergahları oluşturarak şehrimizin ulaşım konforunu artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Erkilet Bulvarı’nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden Çevre Yolu’na bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolumuzda çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Şu an itibarıyla yaklaşık 90 milyon TL’lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Toplam yatırım bedeli 200 milyon TL’ye ulaşacak bu önemli ulaşım projesinin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yazın sıcağında büyük bir özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza emekleri ve gayretleri için gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.